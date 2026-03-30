Gana una entrada doble para ‘LOS40 Primavera POP’ en Madrid

Disfruta de los mejores artistas pop del panorama nacional el viernes 10 de abril en el Movistar Arena de Madrid

Cartel promocional de 'Primavera POP'.

El festival más esperado de la primavera, LOS40 Primavera Pop, regresa un año más al Movistar Arena de Madrid el próximo viernes 10 de abril. La cita reunirá a algunos de los artistas más relevantes del momento, con nombres como Juan Magán, Fangoria, Nil Moliner, La La Love You, Álvaro De Luna, Saiko, Omar Montes, Abraham Mateo, Beret, Ruslana, Marlon o Walls, entre otros.

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Sobre el festival

El festival musical de la temporada se presenta de nuevo en el Movistar Arena de Madrid y reunirá sobre el escenario a los artistas favoritos de la radio de los éxitos, LOS40.

Además, como cada año, el festival contará también con la participación de los presentadores de LOS40, que serán los encargados de poner la mejor banda sonora y conducir el gran evento de la primavera de 2026 para convertirlo en una experiencia espectacular.