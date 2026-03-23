Gana tus entradas para ‘Super Mario Galaxy: La película’

Cartel promocional de 'Super Mario Galaxy', que se estrenará el 1 de abril en cines.

El próximo 1 de abril se estrena exclusivamente en cines Super Mario Galaxy: La película, la nueva aventura de animación basada en el mundo de Super Mario Bros, tras el estreno en 2023 de Super Mario Bros: La película.

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Sinopsis

Super Mario Galaxy: La Película es la nueva aventura de animación basada en el mundo de Super Mario Bros tras el estreno en 2023 de Super Mario Bros: La película, que recaudó más de 300 millones de dólares en taquilla mundial. Ambas están producidas por Chris Meledandri de Illumination y Shigeru Mitamoto de Nintendo.

La cinta está dirigida también en esta ocasión por Aaron Horvath y Michael Jelenic, que regresan al universo de Mario como directores de un guion de nuevo firmado por Matthew Fogel y con música de Brian Tyler, una vez más a cargo de la banda sonora.

Más información Las entradas son válidas para ver esta película a partir del miércoles 1 de abril en los siguientes circuitos de cines a nivel nacional.