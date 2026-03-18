La ORCAM presenta su primer Ciclo de Conciertos en San Lorenzo del Escorial

Consigue tus entradas y disfruta de los próximos conciertos de esta formación los días 1, 4 y 5 de abril

Cartel promocional de los Conciertos Especiales de Semana Santa de la ORCAM.

La Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid presenta la primera temporada de su Ciclo de Conciertos en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial. Bajo la dirección de la maestra Alondra de la Parra, la Orquesta de la Comunidad de Madrid junto al Coro de la Comunidad de Madrid presentan un serie de conciertos que se podrán disfrutar del 6 de marzo al 22 de diciembre.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, puedes conseguir una invitación doble para asistir a uno de los tres próximos conciertos. ¡Elige tu favorito y participa en el concurso!

Este mes te ofrecemos la oportunidad de asistir a los siguientes conciertos: Dolor y gloria (miércoles 1 de abril a las 19:00): este concierto presenta dos miradas complementarias a la espiritualidad del siglo XVIII: el lamento íntimo y doliente del Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi y la brillantez coral del Gloria de Antonio Vivaldi

Las siete palabras (sábado 4 de abril a las 19:00): concebida originalmente como obra orquestal, la versión para cuarteto de cuerda intensifica su carácter íntimo y contemplativo y constituye una de las piezas más emotivas de Haydn.

La pasión según San Juan (domingo 5 de abril a las 19:00): estrenada en Leipzig en 1724, la Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach es una obra maestra, poderosa y dramática, que recorre el relato de la crucifixión.