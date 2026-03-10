‘Pasión según San Mateo’, regresa un año más al ciclo IMPACTA

Raphaël Pichon y el Ensemble Pygmalion, protagonistas del nuevo ciclo IMPACTA

El célebre director francés Raphaël Pichon y su conjunto musical, el Ensemble Pygmalion, serán los encargados de protagonizar el próximo concierto del ciclo IMPACTA, donde interpretarán la icónica Pasión según San Mateo, obra maestra del Barroco.

¿Quieres asistir? Consigue una invitación doble para disfrutar del concierto el lunes 23 de marzo a las 19.30 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. ¡Participa en el concurso!

Además, recuerda que si no resultas afortunado en el concurso, puedes comprar tus entradas con un 20 % de descuento exclusivo, válido para todos los conciertos del ciclo IMPACTA. ¡No esperes más y reserva ya tus entradas!

Sobre el concierto

En Pasión según San Mateo, Pichon logra extraer nuevas dimensiones expresivas de la monumental Pasión según San Mateo de J.S. Bach, obra maestra del compositor. Esta representación se trata de una oportunidad única para experimentar la interpretación histórica más exquisita de esta obra, con un director y un ensemble que han revolucionado la escena musical europea con sus interpretaciones apasionadas y rigurosas.