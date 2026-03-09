Gana dos entradas para el próximo concierto de Fran Perea en Barcelona

El artista presentará su nuevo álbum ‘El hombre invisible’ el 22 de mayo en la Sala Apolo

Cartel promocional del concierto de Fran Perea en la Sala Apolo de Barcelona.

Fran Perea llega a Barcelona para presentar El hombre invisible, un trabajo en el que da voz a varios personajes que ha interpretado a lo largo de su trayectoria actoral, en un recorrido musical por sus 25 años de carrera en el sector.

Por ser lector de EL PAÍS, puedes participar en el concurso para conseguir una entrada doble para asistir a su concierto, que tendrá lugar en Barcelona el viernes 22 de mayo en la Sala Apolo. ¡No te lo puedes perder!

Sobre el álbum

En El hombre invisible, el artista malagueño interpreta a través del pop contemporáneo a nueve personajes que han formado parte de su carrera, como Hipólito, de Fedra; Nacho Castro de Luna, el misterio de Calenda; Marcos Serrano, de Los Serrano; Lenny, de la obra Retorno al hogar; o Mario de la serie B&b. De boca en boca.

La última canción, del mismo título que el álbum, es la única no ligada a un personaje, con el fin de expresar la invisibilidad de la persona frente a los protagonistas de ficción que ha interpretado.

El cantante presentará este nuevo trabajo en una gira por toda España en la que visitará ciudades como Madrid, Bilbao, Toledo o Zaragoza, entre otras.