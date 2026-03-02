Disfruta de una visita guiada a puerta cerrada por la exposición de Maruja Mallo

Por ser suscriptor premium de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de conocer la obra de Maruja Mallo a través de una visita guiada exclusiva por la muestra Máscara y compás. Una exposición retrospectiva organizada de manera cronológica que toma como referencia sus series de pinturas, las cuales, junto con sus dibujos y su archivo, trazan toda su carrera.

Podrás disfrutar de esta exclusiva experiencia el jueves 12 de marzo, a puerta cerrada, en el Museo Reina Sofía. ¡Participa y disfruta de esta exposición de manera única antes de su retirada!

Sobre la exposición

Maruja Mallo fue una de las grandes artistas del siglo XX español y una de las principales figuras de la generación del 27, de la que formaron parte Rafael Alberti, Salvador Dalí, Federico García Lorca, María Zambrano, Luis Buñuel y Rosa Chacel, entre otros.

Esta muestra retrospectiva es un repaso por toda su carrera: desde el realismo mágico y las composiciones de carácter surrealista de sus primeros años hasta las configuraciones geométricas y fantásticas de sus últimas obras. Así, sus escenarios se desplazan desde los barrios populares de Madrid a las tierras del extrarradio, ahondando en la relación del hombre con la naturaleza y situando esa relación en una dimensión superior. Pasando, como ella decía, de la geografía a la cosmografía.