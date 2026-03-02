Disfruta antes que nadie de ‘Tafiti y sus amigos’

La película lleva a la gran pantalla los cuentos de Tafiti escritos por Julia Boehme e ilustrados por Julia Ginsbach

Cartel promocional de 'Tafiti y sus amigos'.

El próximo 20 de marzo se estrena exclusivamente en cines Tafiti y sus amigos, una película dirigida por Nina Wells que busca ensalzar el valor de la amistad a través de las aventuras de una intrépida suricata.

Por ser lector de EL PAÍS, puedes verla antes que nadie asistiendo al preestreno, que tendrá lugar el sábado 14 de marzo a las 12:00 en los cines MK2 Palacio de Hielo. ¡Participa y consigue una entrada cuádruple para disfrutar en familia de esta experiencia!

Sinopsis

Cuando Tafiti, una joven suricata conoce a Púas, el cerdo salvaje, sabe que no pueden ser amigos. Pero cuando Púas es atacado por un águila, es Tafiti quien corre a rescatarlo. En busca desesperada de un amigo, el divertido cerdo salvaje sigue a Tafiti hasta su casa, provocando sin querer un desafortunado accidente: el abuelo de Tafiti es mordido por una serpiente venenosa mortal. Sólo una mítica flor azul del desierto podrá salvarlo.