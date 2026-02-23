La Filarmónica Eslovaca protagoniza el próximo concierto de Ibermúsica

Por ser suscriptor de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de asistir a los conciertos programados por Ibermúsica para la temporada 2025-2026. Participa en el concurso y consigue una entrada doble para disfrutar en directo del Concierto para piano nº 3 de Jesús Rueda, Premio Nacional de Música 2004, junto a la pianista asturiana Noelia Rodiles y la Filarmónica Eslovaca. Un estreno muy especial que tendrá lugar el jueves 5 de marzo a las 19.30 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. ¿A qué esperas para participar?

PROGRAMA SMETANA Vltava poema sinfónico de Ma Vlast RUEDA Concierto para piano núm. 3. (Estreno) MUSSORGSKI Cantos y danzas de la muerte BORODIN Danzas Polovtsianas de “Príncipe Ígor”

Sobre el concierto

El programa reúne obras inspiradas en la naturaleza y elementos evocadores, como el poema sinfónico Vlatava (Moldava) de Smetana, las Danzas polovtsianas de Borodin, una de las parte más célebres de la ópera El Principie Igor y el estreno en España del Concierto para piano nº3 de Jesus Rueda, interpretado por Noelia Rodiles.

La velada finalizará con las Canciones y danzas de la muerte de Musssorgski con la voz de Marko Mímica, escritas sobre textos de Arseny Golenishchev-Kutuzov, uno de los poetas favoritos del autor ruso, quien compuso sobre más de 20 de sus textos.