Gana una invitación profesional para ARCOmadrid

DVD 1256 (05/03/25) Inaguración de ARCO, en IFEMA, Madrid. Los Reyes inguran visitan el stand de El País . Espacio Amazonia, © Claudio Álvarez Claudio Álvarez

ARCOmadrid es la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España que, desde su creación, se ha consolidado como una de las principales plataformas del mercado del arte contemporáneo. Del 6 al 8 de marzo celebrará sus 45ª edición con ARCO 2045: El futuro, por ahora como tema central.

Por ser suscriptor Premium de EL PAÍS, participa y consigue una invitación profesional doble con la que podrás acceder a la feria del 4 al 8 de marzo, dos días antes de su apertura al público general.

EL PAÍS en ARCO

Durante décadas, Miquel Barceló ha intervenido páginas de periódico. Ha pintado sobre ellas, ha retocado fotografías… El pintar diario es el nombre de la instalación que Barceló presentará en el espacio de EL PAÍS en ARCO 2026 y en la que se podrán contemplar 54 de esas creatividades, así como algunos de sus cuadernos de trabajo diario.

Barceló se suma así a la celebración del 50 aniversario de EL PAÍS, con una muestra en la que la mayor parte de los soportes son las páginas del periódico que lee cada día desde hace décadas.