Gana entradas para el próximo concierto del ciclo IMPACTA

El espectáculo estará protagonziado por Tarmo Peltokoski y Daniel Lozakovich

TARMO PELTOKOSKI, 2021, Copyright www.peterrigaud.com

Tarmo Peltokoski y Daniel Lozakovich protagonizarán el próximo concierto del ciclo IMPACTA, que tendrá lugar el martes 3 de marzo en el Auditorio Nacional de Madrid. El joven violinista, bajo la batuta de Tarmo Peltokoski y acompañado por la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, interpretará piezas de dos de los mejores compositores de música barroca, Kodály y Mendelssohn.

Tarmo Peltokoski y Daniel Lozakovich se han convertido, pese a su juventud, en líderes dentro de una nueva generación de músicos que está aportando frescura y renovación al mundo de la música clásica.

En esta ocasión, interpretarán Danzas de Galánta de Kodály, Concierto para violín en Mi menor op. 64 y Sinfonía nº3 <<Escocesa>> de Mendelssohn, acompañados por la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.