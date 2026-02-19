‘Cuadros de una exposición de Mussorgsky’ en BCN Clàssics

La Orquesta Filarmónica Eslovaca y Alexandra Conunova protagonizarán el próximo concierto en el Palau de la Música Catalana

Por ser suscriptor de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de asistir a los conciertos del ciclo BCN Clàssics de la temporada 2025-2026. Daniel Raiskin dirigirá la versión orquestal de los Cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky, arreglada por Maurice Ravel casi cincuenta años después del original para piano, acompañado por la Orquesta Filarmónica Eslovaca. Una experiencia que puedes vivir en directo el próximo lunes 2 de marzo a las 20.00 en el Palau de la Música Catalana. ¡Participa y consigue una entrada doble!

Sobre el concierto

La primera parte del concierto presenta Cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky, una obra de inspiración sublime en la que el compositor ruso pintó con música los paisajes y dibujos de la exposición póstuma de su gran amigo Viktor Hartmann.

Completará el programa Una noche en el monte pelado del mismo Mussorgsky y el Concierto para violín de Aram Khachaturian, interpretado por Alexandra Conunova. Aclamada por su virtuosismo y por su técnica impecable, la violinista ganó el primer premio del Concurso de Violín Joseph Joachim en Hannover y fue premiada en el XV Concurso Internacional Tchaikovsky en Moscú y en el Concurso Internacional de Violín de Singapur.