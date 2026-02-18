Gana entradas VIP para visitar ‘CAN Art Fair’

La feria de arte contemporáneo con sedes en Madrid e Ibiza llegará a Matadero del 5 al 8 de marzo

Cartel promocional de 'CAN Madrid 2026'

CAN Art Fair regresa a Madrid del 5 al 8 de marzo para celebrar diez años de arte y de ruptura con lo convencional. En su décima edición convertirá Matadero en un punto de encuentro donde el espíritu inconformista de la ciudad se utilizará para canalizar la energía de las escenas artísticas más vibrantes.

Sobre CAN

Contemporary Art Now es una feria de arte contemporáneo con sedes en Madrid e Ibiza que apuesta por las últimas tendencias de la creación actual, con especial atención al talento emergente y a prácticas innovadoras que exploran nuevos lenguajes y estéticas que desafían las convenciones.

Desde el Mediterráneo hasta la capital, las dos citas comparten una misma misión: reunir a galerías vanguardistas de todo el mundo, acompañar a una nueva generación de artistas y ofrecer un espacio donde la cultura visual más actual se experimenta de forma intensa y cercana.