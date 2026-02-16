Ir al contenido
CINE

Sigue disfrutando de los mejores martes de cine en el ciclo ‘mk2 Classic’

Gana entradas para disfrutar desde la gran pantalla de cuatro clásicos del cine

EL PAÍS +
MADRID -
Cartel promocional de las películas que se proyectaran en marzo en el ciclo mK2 Classic.

Los mejores clásicos del cine continúan en el ciclo mk2 Classic: sesiones semanales en las que se proyectan obras indiscutiblemente geniales del séptimo arte. Clásicos que han llegado a formar parte de nuestro imaginario, de nuestros sueños, de nuestras referencias cotidianas.

Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de cuatro de las películas programadas para el mes de febrero en el ciclo mk2 Classic en tu ciudad: Viridiana, El bueno, el feo y el malo, Cantando bajo la lluvia y Toro salvaje. ¡Elige tu favorita y consigue una entrada doble!

Sobre el ciclo

Las películas que se proyectan cada martes enmk2 Classic son títulos que aparecen siempre en las listas de Lo Que Deberías Ver Antes De Morir, y no por capricho: condensan en imágenes todo lo que somos, lo que podríamos ser, incluso lo que no sabíamos que habíamos sido. Por eso nunca envejecen. Siguen tan vivos como el primer día, capaces de emocionarnos, de entretenernos, de llevarnos lejos. Si los tienes pendientes, este es el momento de saldarla.

'Viridiana' (Martes 3 de marzo a las 20:00).

Don Jaime, un viejo hidalgo español, vive retirado y solitario en su hacienda desde la muerte de su esposa, que tuvo lugar el mismo día de la boda.

'El bueno, el feo y el malo' (Martes 10 de marzo a las 20:00).

Los protagonistas son tres cazadores de recompensas que buscan un tesoro que ninguno de ellos puede encontrar sin la ayuda de los otros dos.

'Cantando bajo la lluvia' (Martes 17 de marzo a las 20:00).

El ídolo del cine Don Lockwood pensaba que lo tenía todo en la vida: fama, fortuna y éxito hasta que conoce a la aspirante a actriz Kathy Selden.

'Toro salvaje' (Martes 24 de marzo a las 20:00).

Jake la Motta es un joven boxeador que se entrena duramente con la ayuda de su hermano y mánager Joey. Su sueño es convertirse en el campeón de los pesos medios.

