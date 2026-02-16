Sigue disfrutando de los mejores martes de cine en el ciclo ‘mk2 Classic’

Cartel promocional de las películas que se proyectaran en marzo en el ciclo mK2 Classic.

Los mejores clásicos del cine continúan en el ciclo mk2 Classic: sesiones semanales en las que se proyectan obras indiscutiblemente geniales del séptimo arte. Clásicos que han llegado a formar parte de nuestro imaginario, de nuestros sueños, de nuestras referencias cotidianas.

Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de cuatro de las películas programadas para el mes de febrero en el ciclo mk2 Classic en tu ciudad: Viridiana, El bueno, el feo y el malo, Cantando bajo la lluvia y Toro salvaje. ¡Elige tu favorita y consigue una entrada doble!

Sobre el ciclo

Las películas que se proyectan cada martes enmk2 Classic son títulos que aparecen siempre en las listas de Lo Que Deberías Ver Antes De Morir, y no por capricho: condensan en imágenes todo lo que somos, lo que podríamos ser, incluso lo que no sabíamos que habíamos sido. Por eso nunca envejecen. Siguen tan vivos como el primer día, capaces de emocionarnos, de entretenernos, de llevarnos lejos. Si los tienes pendientes, este es el momento de saldarla.