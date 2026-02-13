‘Idilia’ el nuevo largometraje de los hermanos Sepúlveda

Cartel promocional de la película 'Idilia', en cines el 27de febrero.

El próximo viernes 27 de febrero llega a las salas de cine españolas Idilia, una película dirigida por los hermanos Sepúlveda y protagonizada por Norma Ruíz y Raúl Prieto. La cinta es una historia futurista que reflexiona sobre la relación entre los humanos y la inteligencia artificial.

Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de asistir al preestreno de Idilia el próximo martes 24 de febrero en los Cines Golem de Madrid. ¡Participa y gana un entrada doble para asistir a la proyección!

Sinopsis

En un futuro no muy lejano, una asociación llamada IDILIA se dedica a reclutar niños con altas capacidades intelectuales. La finalidad de esta organización es, presuntamente, la de ofrecer alternativas para construir un futuro mejor. 30 años después de la llegada de esta fundación a España, Diana Leiva se ha convertido en todo un referente de esta corporación tras escribir un manifiesto que fue fundamental para que la humanidad legislara contra el mal uso de las Inteligencias Artificiales. Sin embargo, durante los últimos años, la mujer ha decidido recluirse en una de las habitaciones de IDILIA por voluntad propia.

Más información Martes 24 de febrero a las 19:30.

Cines Golem: C/ de Martín de los Heros, 14, Moncloa-Aravaca, 28008, Madrid