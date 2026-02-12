Disfruta del segundo concierto del ciclo de piano ‘Résonance’
El espectáculo estará protagonizado por la pianista francesa Vanessa Wagner
El Instituto Francés continúa su ciclo de piano Résonance con una segunda edición que reúne a seis artistas de la escena musical contemporánea francesa. Vanessa Wagner será la protagonista de este segundo concierto en el que presentará su último álbum Philip Glass: The Complete Piano Etudes.
Por ser lector de EL PAÍS, consigue una entrada doble y no te lo pierdas el próximo jueves 26 febrero a las 20:00.¡Participa!
Sobre su obra
Conocida por los colores musicales de su interpretación, la intensidad de su toque y la riqueza de su expresión, Vanessa Wagner ofrece un repertorio innovador y contemporáneo, combinando minimalismo, modernidad y exploraciones musicales originales. Su carrera, marcada por colaboraciones con coreógrafos, artistas visuales y músicos de distintos horizontes, la sitúa como una intérprete imprescindible en la escena musical francesa y europea.