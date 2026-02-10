Consigue tu Butaca de Oro para el encuentro con Andrés Suárez

Por ser suscriptor Premium puedes disfrutar de este evento exclusivo desde la primera fila del teatro y hacerte una foto con el artista

Andrés Suárez presentará su nuevo disco 'Lúa' en los Encuentros EL PAÍS el próximo 23 de febrero.

¡Has leído bien! Andrés Suárez es el próximo invitado a los Encuentros EL PAÍS. El artista presentará su nuevo disco Lúa y su próxima gira en un evento exclusivo moderado por la periodista de Cadena SER Laura Piñero, que tendrá lugar el lunes 23 de febrero en los Teatros Luchana. Además, ¡el artista interpretará dos temas en directo!

el lunes 23 de febrero en los Teatros Luchana

Andrés Suárez ha titulado su noveno álbum con una palabra cargada de simbolismo y belleza: Lúa, «luna» en gallego. En este caso, se trata de una luna negra que representa la larga travesía emocional que realizó desde la oscuridad hasta encontrar la luz.

El disco tiene influencias latinoamericanas, aunque también hay un regreso a su pasado sonoro, con temas que ponen el peso en su vieja guitarra, en la madera, y se alejan de cualquier programación electrónica. Aquí hay canción de autor, baladas, pop-rock e incluso una bachata.

Además, Andrés Suárez acaba de anunciar las primeras fechas de su gira Lúa, con la que estará los días 13 y 14 de marzo en la Sala La Riviera de Madrid (las entradas para el día 13 ya están agotadas). Aquí puedes consultar toda las fechas de esta gira.