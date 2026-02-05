Estrella Morente en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona

Un homenaje a grandes mujeres de la música que tendrá lugar el 15 de febrero

Cartel promocional del concierto de Estrella Morente en el Gran Teatro Liceu de Barcelona.

Estrella Morente llega a Barcelona para presentar De Estrella a estrellas, un homenaje a las grandes mujeres de la música, como Nina Simone, Édith Piaf y muchas más, en un espectáculo inolvidable en el que fusiona flamenco con jazz y otros estilos.

Por ser suscriptor de EL PÁIS, consigue una entrada doble y asiste al concierto que tendrá lugar el domingo 15 de febrero a las 20.30 en el Gran Teatro de Liceu de Barcelona. ¡Participa en el concurso!

De Estrella a estrellas

La cantante granadina presenta su gira De Estrella a estrellas, un tributo a sus referentes como la base de su próximo álbum de estudio. Con una puesta en escena elegante e íntima, la artista demuestra por qué está considerada una de las voces más poderosas del flamenco contemporáneo.