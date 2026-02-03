Gana entradas para los próximos conciertos de Ibermúsica

Dos fechas en las que podrás disfrutar de Zubin Mehta con María Dueñas y de la London Symphony Orchestra

London Symphony Orchestra, fotografía de John Davis.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de los próximos conciertos del mes de febrero programados por Ibermúsica para la temporada 2025-2026.

El sábado 14 de febrero el legendario director Zubin Mehta regresa a Ibermúsica junto a la violinista María Dueñas y la West-Eastern Divan Orchestra, para celebrar su 90 aniversario. Además, el jueves 19 de febrero puedes disfrutar de un programa de contrastes y paisajes sonoros fascinantes de la mano de la London Symphony Orchestra, dirigida por Gianandrea Noseda, junto a la violinista Patricia Kopatchinskaja como solista invitada. ¡Elige a qué concierto deseas asistir y consigue tus invitaciones!

Homenaje a Zubin Mehta

El director legendario Zubin Mehta regresa a Ibermúsica para celebrar su 90 aniversario con dos conciertos especiales. Acompañado de la brillante violinista granadina María Dueñas, que interpretará el Concierto para violín de Bruch, una obra clave del romanticismo. En la segunda parte del programa disfrutaremos de la Sinfonía nº 4 de Chaikovski, una obra en la que destaca por el tema del “destino”, que atraviesa toda la obra y simboliza la lucha del compositor frente a una fuerza inevitable que impide la felicidad plena.

London Symphony Orchestra

La London Symphony Orchestra, bajo la dirección de Gianandrea Noseda, presenta un programa de grandes contrastes sonoros con la violinista Patricia Kopatchinskaja como solista. El concierto se abre con dos Nocturnos de Debussy, Nuages y Fêtes, ejemplos del impresionismo por su riqueza tímbrica y evocadora atmósfera. A continuación, Kopatchinskaja interpreta el Concierto para violín de Alban Berg, una obra intensa y emotiva escrita en memoria de Manon Gropius. El programa cierra con la Sinfonía nº 1 en re menor de Rachmaninoff, una obra temprana marcada por el dramatismo y la fuerza expresiva que definirían al compositor.