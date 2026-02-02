Quinto concierto del Ciclo ‘Da Camera’ en el Auditorio Sony

Formaciones de jóvenes de la escena europea de música de cámara de la Escuela Superior de Música Reina Sofía

Actuación del Cuarteto Ineo en el Auditorio Sony.

El Auditorio Sony vuelve a albergar su ciclo estrella de música de cámara. Grupos jóvenes internacionales acuden al Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid para estudiar junto a Günter Pichler, fundador en 1970 del afamado Cuarteto Alban Berg, y ofrecer al público un concierto en doble sesión del que disfrutar mensualmente.

Este mes, los intérpretes serán los cuartetos coreanos Arete y Ast, los cuartetos Ineo y Kandinsky fundados en Viena, y el trío con piano Paddington, con sede en Londres. El concierto tendrá lugar el viernes 13 a las 19.30 horas en el Auditorio Sony de la Escuela Reina Sofía de Madrid. ¡Participa y gana una entrada doble!

Sobre los conciertos

Cada concierto es una muestra de virtuosismo, frescura y sensibilidad, en un ciclo que conecta tradición y futuro y que invita al público a descubrir el pulso más vibrante de la música de cámara actual.