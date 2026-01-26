Cine Yelmo proyecta ‘Woolf Works’ en directo desde Londres

Un tríptico de ballet experimental inspirado en las obras de Virginia Woolf

Cartel promocional de 'Woolf Works'.

La prestigiosa compañía The Royal Ballet continúa en Cine Yelmo con la proyección de Woolf Works el próximo 9 de febrero a través +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de Yelmo. El espectáculo pone en escena fragmentos de diferentes obras de la escritora británica Virginia Woolf.

Participa y consigue una entrada doble para disfrutar de la proyección el día 9 de febrero a las 20:15 (a las 19:15 en Canarias) en el cine de tu ciudad. ¡No te quedes sin tu entrada!

Sobre la proyección

Virginia Woolf, una de las escritoras más innovadoras del siglo XX, desafió las convenciones literarias para representar su intensa, sorprendente y conmovedora realidad. Alejándose de la narrativa tradicional, Woolf Works evoca su estilo narrativo. Creada para el Royal Ballet en 2015 y ganadora de un Premio Olivier, la obra captura la esencia del espíritu singular de una novelista legendaria.