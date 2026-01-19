Disfruta del ciclo de piano ‘Résonance’ de Douran

Cartel promocional del 'Ciclo de Piano'.

El Instituto Francés celebra la 2º edición del Ciclo de Piano Résonance, que tendrá lugar entre enero y mayo. El ciclo reúne a seis artistas de la escena musical contemporánea francesa, que ofrecen una experiencia musical tan original como complementaria.

Por ser lector de EL PAÍS, puedes asistir al concierto inaugural del ciclo, que tendrá lugar el próximo 29 de enero y estará protagonizado por el artista electro-orquestral Douran. ¿A qué esperas para conseguir una entrada doble?

Sobre el concierto

En el escenario, rodeado de sintetizadores, teclados electrónicos y controladores, Douran da vida a sus creaciones en tiempo real. Sus piezas, ricas en vuelos líricos y alimentadas por influencias cinematográficas, nos transportan a un tiempo suspendido, donde pianos, violines y flautas se mezclan con sintetizadores para abrirnos las puertas de un universo épico a la vez delicado, sensible y poderoso.