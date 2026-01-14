Ir al contenido
Continúan los martes de cine en el ciclo ‘mk2 Classic’

Gana entradas para disfrutar desde la gran pantalla de cuatro clásicos del cine

Los cines mk2 continúan con el ciclo mk2 Classic: sesiones semanales en las que se proyectan obras indiscutiblemente geniales del séptimo arte. Clásicos que han llegado a formar parte de nuestro imaginario, de nuestros sueños, de nuestras referencias cotidianas.

Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de cuatro de las películas programadas para el mes de febrero en el ciclo mk2 Classic en tu ciudad: Rocco y sus hermanos, Manhattan, Eva al desnudo y Con faldas y a lo loco. ¡Elige tu favorita y consigue una entrada doble!

Sobre el ciclo

Las películas que se proyectan cada martes en mk2 Classic son títulos que aparecen siempre en las listas de Lo Que Deberías Ver Antes De Morir, y no por capricho: condensan en imágenes todo lo que somos, lo que podríamos ser, incluso lo que no sabíamos que habíamos sido. Por eso nunca envejecen. Siguen tan vivos como el primer día, capaces de emocionarnos, de entretenernos, de llevarnos lejos. Si los tienes pendientes, este es el momento de saldarla.

'Rocco y sus hermanos' (Martes 3 de febrero a las 20:00)

Rosaria Parondi se muda a Milán con su familia de cinco hijos para encontrar más oportunidades de empleo.

'Manhattan' (Martes 10 de febrero a las 20:00)

Isaac Davis, un neoyorquino de mediana edad tiene un trabajo que odia, una novia de 17 años a la que no ama y una ex esposa lesbiana. Cuando conoce a Mary, la sexy y snob amante de su mejor amigo, se enamora perdidamente de ella.

'Eva al desnudo' (Martes 17 de febrero a las 20:00)

La joven Eva, que aspira a convertirse en actriz y triunfar en los escenarios, se las ingenia para introducirse en un grupo de actores de teatro y hacerse amiga y confidente de la famosa y veterana actriz Margo Channing, gran dama de la escena neoyorquina.

'Con faldas y a lo loco' (Martes 24 de febrero a las 20:00)

Época de la Ley Seca. Joe y Jerry son dos músicos del montón que se ven obligados a huir después de ser testigos de un ajuste de cuentas entre dos bandas rivales.

