Música

Vive una experiencia única en ‘Inverfest’

Consigue entradas para asistir a varios conciertos del festival de invierno de Madrid

Un año más, Inverfest regresa a la capital madrileña para llenar de música los días de invierno. El festival celebra su 12º edición con una programación cultural que abarca eventos de poesía, proyecciones cinematográficas, charlas y encuentros y sobre todo, música. Por ser suscriptor de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de ganar entradas para alguno de los conciertos de Invervest. ¡Elige tu favorito y participa!

Estos son los conciertos para los que puedes conseguir entradas:

Ana Curra:

La cantante presenta su nuevo trabajo homenaje a la banda de la que fue componente, Parálisis Permanente. Revive con ella el legado del grupo el próximo 23 de enero en el Teatro Eslava.


Estrellas de Buenavista:

Los herederos del legendario grupo Buena Vista Social Club, presentan su gira Live In Havana Tour. Estos 16 músicos cautivarán al público el martes 27 de enero en el Teatro Circo Price.


Zenet:

El cantante regresa a los escenarios con un concierto donde presentará en directo su nuevo trabajo, La voz y las manos. El próximo miércoles 28 de enero tocará en el Teatro Circo Price.


Javier Corcobado:

El músico madrileño celebra su cuadragésimo aniversario de carrera discográfica presentando su álbum Solitud y soledad. Un concierto lleno de sorpresas que tendrá lugar el próximo viernes 30 de enero en el Teatro Eslava.


Ángeles Toledano:

La prometedora voz del flamenco actual presenta el próximo domingo 1 de febrero en el Teatro Circo Price su primer álbum, Sangre sucia.


Colectivo Panamera:

El recreo, tercer disco del grupo, invita a vivir sin miedo y a compartir la música como una fiesta sin fin. La banda lo presentará ante el público madrileño el próximo viernes 6 de febrero en el Live Las Ventas.


Fetén Fetén:

A través de su original propuesta e instrumentación insólita , el dúo burgalés sigue reivindicando la vigencia de lo tradicional en estos nuevos tiempos. En esta ocasión celebrarán una fiesta musical el domingo 8 de febrero en el Teatro Circo Price.


Sobre Inverfest

Inverfest se ha convertido en la referencia de los festivales que se suceden en esta estación tan fría y trae propuestas de todos los estilos para todos los públicos. En él se presentan los nuevos trabajos discográficos e inicios de gira de los principales artistas nacionales que marcarán tendencia musical en 2026 así como cierres de gira o aniversarios de carreras artísticas.

