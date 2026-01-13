Vive una experiencia única en ‘Inverfest’

Ana Curra:

La cantante presenta su nuevo trabajo homenaje a la banda de la que fue componente, Parálisis Permanente. Revive con ella el legado del grupo el próximo 23 de enero en el Teatro Eslava.





Estrellas de Buenavista:

Los herederos del legendario grupo Buena Vista Social Club, presentan su gira Live In Havana Tour. Estos 16 músicos cautivarán al público el martes 27 de enero en el Teatro Circo Price.





Zenet:

El cantante regresa a los escenarios con un concierto donde presentará en directo su nuevo trabajo, La voz y las manos. El próximo miércoles 28 de enero tocará en el Teatro Circo Price.





Javier Corcobado:

El músico madrileño celebra su cuadragésimo aniversario de carrera discográfica presentando su álbum Solitud y soledad. Un concierto lleno de sorpresas que tendrá lugar el próximo viernes 30 de enero en el Teatro Eslava.





Ángeles Toledano:

La prometedora voz del flamenco actual presenta el próximo domingo 1 de febrero en el Teatro Circo Price su primer álbum, Sangre sucia.





Colectivo Panamera:

El recreo, tercer disco del grupo, invita a vivir sin miedo y a compartir la música como una fiesta sin fin. La banda lo presentará ante el público madrileño el próximo viernes 6 de febrero en el Live Las Ventas.





Fetén Fetén:

A través de su original propuesta e instrumentación insólita , el dúo burgalés sigue reivindicando la vigencia de lo tradicional en estos nuevos tiempos. En esta ocasión celebrarán una fiesta musical el domingo 8 de febrero en el Teatro Circo Price.



