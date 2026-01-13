Nuevos conciertos de la ORCAM en el Auditorio Nacional

Tiempo de Cámara II, La emoción de las voces (viernes 23 de enero a las 19.30): Bajo la batuta de la directora eslovaca Martina Batič, el concierto ofrece un fascinante viaje musical a través del Romanticismo alemán, con obras que van del colorido de Schumann y la introspección de Mendelssohn, a la emoción de Beethoven y el lirismo amoroso de Brahms.





Ciclo Sinfónico IV, Ídolos e ideales (martes 17 de febrero a las 19.30): Nemanja Radulović interpreta el célebre Concierto para violín de Khachaturian, destacando por su virtuosismo y expresividad, y la ORCAM completa el programa con la Sinfonía Imposible de Arturo Márquez, una obra contemporánea que invita a reflexionar sobre los retos del mundo actual.





Tiempo de Cámara III, Oír para creer (viernes 20 de febrero a las 19.30): Bajo la dirección de Marc Korovitch, el concierto se centra en la obra de Duruflé, destacando su emotivo Réquiem, de serena inspiración gregoriana, junto a los Cuatro motetes a capella y el Padre Nuestro, piezas que reflejan profundamente su fe y espiritualidad.



