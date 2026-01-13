Nuevos conciertos de la ORCAM en el Auditorio Nacional
Consigue tus entradas y disfruta de los próximos conciertos de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
¡Continuamos con la temporada 25/26 de conciertos de la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid en el Auditorio Nacional de Música! Bajo la dirección de la maestra Alondra de la Parra, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, una de las protagonistas de la escena de la música clásica, junto al Coro de la Comunidad de Madrid, con cuatro décadas de experiencia, presentan un programa de 14 conciertos que reúne piezas del gran repertorio musical. Por ser suscriptor de EL PAÍS, elige a qué concierto te gustaría asistir, participa en el concurso y consigue una entrada doble para ir con quien tú quieras. ¡No te lo pierdas!
Esta semana te ofrecemos la oportunidad de asistir a los siguientes conciertos:
Tiempo de Cámara II, La emoción de las voces (viernes 23 de enero a las 19.30): Bajo la batuta de la directora eslovaca Martina Batič, el concierto ofrece un fascinante viaje musical a través del Romanticismo alemán, con obras que van del colorido de Schumann y la introspección de Mendelssohn, a la emoción de Beethoven y el lirismo amoroso de Brahms.
Ciclo Sinfónico IV, Ídolos e ideales (martes 17 de febrero a las 19.30): Nemanja Radulović interpreta el célebre Concierto para violín de Khachaturian, destacando por su virtuosismo y expresividad, y la ORCAM completa el programa con la Sinfonía Imposible de Arturo Márquez, una obra contemporánea que invita a reflexionar sobre los retos del mundo actual.
Tiempo de Cámara III, Oír para creer (viernes 20 de febrero a las 19.30): Bajo la dirección de Marc Korovitch, el concierto se centra en la obra de Duruflé, destacando su emotivo Réquiem, de serena inspiración gregoriana, junto a los Cuatro motetes a capella y el Padre Nuestro, piezas que reflejan profundamente su fe y espiritualidad.