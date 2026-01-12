‘Un tranvía llamado deseo’ desde la pantalla de Cine Yelmo

Cartel promocional de 'Un tranvía llamado deseo'.

Cine Yelmo proyecta en directo la representación teatral de Un tranvía llamado deseo, una obra maestra atemporal, a través +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de Yelmo. La obra protagonizada por Gillian Anderson, Vanessa Kirby y Ben Foster, narra la historia de Blanche, quien recurre a su hermana Stella en busca de consuelo mientras su frágil mundo se desmorona.

Participa y consigue una entrada doble para disfrutar de la proyección el día 22 y 27 de enero a las 20:00 en el cine de tu ciudad. ¡No te quedes sin tu entrada!

Sobre la función

Gillian Anderson, Vanessa Kirby y Ben Foster encabezan el reparto en la obra maestra intemporal de Tennessee Williams, que regresa a los cines. A medida que el frágil mundo de Blanche se derrumba, ella busca consuelo en su hermana Stella, pero su espiral descendente la enfrenta cara a cara con el brutal e implacable Stanley Kowalski. De la mano del visionario director Benedict Andrews, esta aclamada producción fue filmada en vivo durante una temporada con entradas agotadas en el Young Vic Theatre en 2014.