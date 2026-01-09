‘Tristan und Isolde’ desde un palco del Liceu

Un drama musical en tres actos inspirado en la leyenda medieval de origen celta del siglo XII

Cartel promocional de 'Tristan und Isolde'.

Por ser suscriptor Premium de EL PAÍS podrás disfrutar de las mejores producciones del panorama nacional e internacional desde uno de los palcos del Gran Teatre del Liceu. Esta semana te ofrecemos invitaciones para Tristan und Isolde, la ópera del compositor alemán Wagner. La cita será el próximo lunes 19 de enero a las 18:30. ¡No te lo pierdas!

Sobre la obra

En la nueva producción de Bárbara Lluch, Tristán e Isolda, con un deseo inaccesible, son dos personas que intentan abandonar los roles vitales que les han sido asignados, que quieren huir de la mentira diaria. Son dos personas que sufren y encuentran en el amor la reparación y la restauración de sus vidas.