Disfruta de ‘Hamnet’ antes que nadie

Cartel promocional de 'Hamnet'.

El próximo viernes 23 de enero se estrena exclusivamente en cines Hamnet, una película protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal que nos descubre la poderosa historia de amor que inspiró la creación de Hamlet, la atemporal obra maestra de Shakespeare.

Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de asistir al preestreno de la película en Madrid el próximo jueves 22 de enero a las 19:00 en los cines Cinesa Proyecciones. Participa y gana una entrada doble para ver la película antes que nadie. ¿A qué esperas para conseguir tus entradas?