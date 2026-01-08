Jueves de cine con el ciclo ‘mk2 Cult’
Gana entradas y revive desde la gran pantalla las películas más emblemáticas de la última década del siglo XX
Las películas más reconocidas del cine de culto regresan a la gran pantalla de los cines mk2 en el ciclo mk2 Cult: sesiones semanales en las que se proyectan obras que todavía permanecen en la retina del espectador dado su componente innovador y arriesgado.
Participa y consigue una entrada doble para disfrutar de dos de las películas proyectadas en tu ciudad: Los otros y El silencio de los corderos. ¡Elige tu favorita y no te quedes sin tu entrada!
Sobre el ciclo
Las películas que se proyectan cada jueves en mk2 Cult son un buen puñado de historias que jugaron con los límites, que pusieron a los espectadores de su época contra las cuerdas, que se atrevieron a ir más allá, a veces a costa de un fracaso inmerecido o una gloria que tardó demasiado en llegar. Cine sin temor a quemarse que 20, 30 o hasta 40 años después sigue despertando el mismo entusiasmo en futuros cineastas y espectadores, esa emoción única cuando encuentras un nuevo lenguaje, una nueva y divertida forma de narrar, un atrevimiento feroz.