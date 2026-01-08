Jueves de cine con el ciclo ‘mk2 Cult’

Gana entradas y revive desde la gran pantalla las películas más emblemáticas de la última década del siglo XX

Cartel promocional del ciclo de cine 'mk2 Cult'.

Las películas más reconocidas del cine de culto regresan a la gran pantalla de los cines mk2 en el ciclo mk2 Cult: sesiones semanales en las que se proyectan obras que todavía permanecen en la retina del espectador dado su componente innovador y arriesgado.

Participa y consigue una entrada doble para disfrutar de dos de las películas proyectadas en tu ciudad: Los otros y El silencio de los corderos. ¡Elige tu favorita y no te quedes sin tu entrada!

Sobre el ciclo

Las películas que se proyectan cada jueves en mk2 Cult son un buen puñado de historias que jugaron con los límites, que pusieron a los espectadores de su época contra las cuerdas, que se atrevieron a ir más allá, a veces a costa de un fracaso inmerecido o una gloria que tardó demasiado en llegar. Cine sin temor a quemarse que 20, 30 o hasta 40 años después sigue despertando el mismo entusiasmo en futuros cineastas y espectadores, esa emoción única cuando encuentras un nuevo lenguaje, una nueva y divertida forma de narrar, un atrevimiento feroz.