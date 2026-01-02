Asiste al preestreno de ‘El hombre menguante’

Cartel promocional de 'El hombre menguante'.

¿Qué te puede pasar después de haber presenciado un fenómeno atmosférico anómalo mientras te bañabas en el mar? El viernes 16 de enero se estrena exclusivamente en cines, El hombre menguante, una película protagonizada por el actor ganador de un Óscar, Jean Dujardin. El clásico de ciencia ficción, narra la historia de Paul, un padre de familia y empresario dedicado a la construcción naval.

Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la posibilidad de disfrutar de la película antes que nadie el próximo jueves 15 de enero a las 20:00 en el Instituto Francés de Madrid. Participa y consigue una entrada doble. ¿A qué esperas para ganar la tuya?

Sinopsis

El hombre menguante es una nueva adaptación cinematográfica de la célebre novela de ciencia ficción de Richard Matheson, publicada en 1956 y llevada al cine un año después por Jack Arnold. En esta ocasión, el director Jan Kounen revisita este material icónico desde una perspectiva contemporánea, fusionando el espectáculo visual con una profunda reflexión existencial.

Paul es un padre de familia y empresario dedicado a la construcción naval. Todo cambia cuando, tras presenciar un fenómeno atmosférico anómalo mientras se baña en el mar, su cuerpo empieza a menguar inexplicablemente. Confinado accidentalmente en el sótano de su casa, debe enfrentarse a una lucha por la supervivencia en un entorno cotidiano que se convierte en un mundo hostil y desproporcionado, mientras lidia con la desintegración de su identidad y la fragilidad de la existencia.