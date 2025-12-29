Gana tus entradas para ‘Song Sung Blue- Canción para dos’

Hugh Jackman y Kate Hudson protagonizan esta película sobre la creación de una banda tributo a Neil Diamond

Cartel promocional de 'Song Sung Blue'.

El 9 de enero se estrena solo en cines Song Sung Blue- Canción para dos, una película protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson. La cinta narra la historia de dos músicos de poca fortuna que se lanza a formar una banda tributo a Neil Diamond.

Por ser lector de EL PAÍS, puedes conseguir una entrada doble para verla en tu ciudad a partir de su estreno y durante su permanencia en cartelera. ¡Participa para conseguir la tuya!

Sinopsis

Basada en una historia real, Song Sung Blue- Canción para dos, narra la historia de dos músicos de poca fortuna que se lanzan con ilusión a formar una banda tributo a Neil Diamond, demostrando que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor y cumplir tus sueños.

Entre aplausos y giras, la pareja se enfrenta a una crisis de pareja y a un desamor profundo que amenaza con apagar la chispa que los unió. Una mezcla de sentimientos sobre el amor, la fama y el precio de perseguir un sueño en común.