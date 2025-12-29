Disfruta antes que nadie de ‘El sendero de la sal’

Gana tus entradas y asiste al preestreno de la película

Cartel promocional de 'El sendero de la sal'.

El próximo 16 de enero llega a los cines El sendero de la sal, una película protagonizada por Gillian Anderson y Jason Isaacs. Basada en las memorias de Raynor Winn, la cinta narra la historia de la corredora de larga distancia y su esposo tras perder su granja familiar en Gales.

Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de asistir al preestreno de la película en Madrid y en Barcelona. Participa y gana una entrada doble para ver la película antes que nadie en tu ciudad el martes 13 de enero a las 20:30. ¿A qué esperas para conseguir las tuyas?

Sinopsis

Inspirada en hechos reales y basada en la novela best seller homónima. El sendero de la sal narra la emotiva y esperanzadora historia de una pareja cuya conexión con la naturaleza les ayuda a superar la adversidad ya reencontrarse el uno con el otro. Tras perder su hogar y su medio de vida, decide emprender impulsivamente un recorrido de más de 1.000 kilómetros a lo largo de la costa suroeste de Inglaterra, un viaje especialmente difícil tras el reciente diagnóstico del marido con una enfermedad neurodegenerativa.