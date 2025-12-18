Gana entradas para la gira ‘Toon Story’ de la Film Symphony Orchestra

Disfruta de las mejores bandas sonoras del cine de animación en tu ciudad

Cartel promocional de la gira 'Toon Story' de Film Symphony Orchestra

La Film Symphony Orchestra continúa rodando por todo el país con Toon Story y por ser suscriptor, puedes disfrutar de esta gira en tu ciudad. Prepárate para emocionarte con este vibrante homenaje a las bandas sonoras del cine de animación que te trasladará a tu niñez.

Participa en el concurso y consigue entradas para asistir a los próximos conciertos de la gira, que tendrán lugar en A Coruña, Alicante, Mallorca, Gijón, Sevilla y Bilbao. ¡Elige tu ciudad y prepárate para vivir una experiencia única con la mejor música del cine de animación!

Sobre Toon Story

La producción de la FSO se presenta como un espectáculo visual y musical pensado para todos los públicos, donde la música sinfónica y el espíritu del cine de animación se dan la mano en un formato innovador, sorprendente y lleno de vida.

Desde los clásicos que marcaron la infancia de millones, como La Bella y la Bestia, Pocahontas, Toy Story o El Rey León, hasta joyas de la animación moderna como Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda o La princesa Mononoke, el espectáculo recorrerá algunos delos títulos más emblemáticos del cine animado.