MÚSICA

Gana entradas para la gira ‘Toon Story’ de la Film Symphony Orchestra

Disfruta de las mejores bandas sonoras del cine de animación en tu ciudad

EL PAÍS +
MADRID -
La Film Symphony Orchestra continúa rodando por todo el país con Toon Story y por ser suscriptor, puedes disfrutar de esta gira en tu ciudad. Prepárate para emocionarte con este vibrante homenaje a las bandas sonoras del cine de animación que te trasladará a tu niñez.

Participa en el concurso y consigue entradas para asistir a los próximos conciertos de la gira, que tendrán lugar en A Coruña, Alicante, Mallorca, Gijón, Sevilla y Bilbao. ¡Elige tu ciudad y prepárate para vivir una experiencia única con la mejor música del cine de animación!

Sobre Toon Story

La producción de la FSO se presenta como un espectáculo visual y musical pensado para todos los públicos, donde la música sinfónica y el espíritu del cine de animación se dan la mano en un formato innovador, sorprendente y lleno de vida.

Desde los clásicos que marcaron la infancia de millones, como La Bella y la Bestia, Pocahontas, Toy Story o El Rey León, hasta joyas de la animación moderna como Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda o La princesa Mononoke, el espectáculo recorrerá algunos delos títulos más emblemáticos del cine animado.

Estos son los conciertos para los que puedes conseguir entradas:

A Coruña: domingo 11 de enero a las 18:30 en el Palacio de la Ópera (Gta. de Ámerica, 15004, A Coruña).


Alicante: sábado 17 de enero a las 11:30 en el Auditorio de la Diputación de Alicante (Av. de Jijona, 5, 03012, Alacant, Alicante).


Mallorca: sábado 21 de febrero a las 17:00 en el Auditorium de Palma ( Av. de Gabriel Roca, 18, Ponent, 07014, Palma, Illes Balears).


Gijón: domingo 1 de marzo a las 18:30 en el teatro de La Laboral (C/ Luis Moya Blanco, 261, Periurbano-Rural, 33203, Gijón, Asturias).


Sevilla: sábado 16 de mayo a las 19:00 en el FIBES- Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla (Palacio de Exposiciones y Congresos, Av. de Alcalde Luis Uruñela, 1, 41020, Sevilla).


Bilbao: sábado 30 de mayo a las 19:00 en el Palacio Euskalduna (Abandoibarra Etorb., 4, 48011, Bilbao, Bizkaia).


