La Film Symphony Orchestra llega a Madrid con ‘Christmassy!’

Gana tus entradas para el espectáculo especial de Navidad en el Auditorio Nacional de Música

Cartel promocional de 'Christmassy'.

La Film Symphony Orchestra presenta su nuevo espectáculo, Christmassy!, perfecto para estas fiestas. La banda interpretará la música de las películas más navideñas como: Solo en casa, Pesadilla antes de navidad, Polar express...

Por ser suscriptor de EL PAÍS, participa y gana una entrada doble para asistir al concierto el próximo viernes 26 de diciembre a las 22:30 en el Auditorio Nacional de Música. ¿A qué esperas para ganar tu entrada?

Sobre el concierto

Prepárate para sumergirte en la magia y la fantasía de la Navidad con Christmassy!, un espectáculo único que te transportará a las historias navideñas más entrañables del cine y de su música.

Podrás escuchar las bandas sonoras de películas míticas como Solo en casa, Pesadilla antes de Navidad, Eduardo Manostijeras, Anastasia, Harry Potter, Love Actually, Cuento de Navidad, The Holiday o Polar Express... ¡entre muchas otras!

Déjate llevar por la magia de la FSO, acompañada por un gran coro formado por el Coro Nox y el Coro Joven de Ciempozuelos, en un espectáculo único que te conmoverá y te hará sentir la verdadera esencia de la Navidad.