Disfruta del próximo Concierto Extraordinario de Ibermúsica

El pianista Martín García García actuará en el Auditorio Nacional de Música en febrero

Martín García García, una de las figuras más prometedoras del panorama internacional.

El martes 3 de febrero, Martín García García, una de las figuras más prometedoras del panorama internacional, protagonizará el primer Concierto Extraordinario de Ibermúsica en Madrid. El pianista interpretará obras de Chopin y Liszt en el Auditorio Nacional de Música.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, participa y consigue una entrada doble para asistir al concierto el 3 de febrero a las 19:30. ¿A qué esperas para hacerte con tus invitaciones?

Sobre el concierto...

Martín García García se presenta en Ibermúsica con un exigente programa con el que podrá desplegar su excepcional virtuosismo y capacidad de expresión. Ganador en 2021 del tercer premio en el Concurso Internacional de piano Chopin, el asturiano domina la obra del compositor polaco que ocupará la primera parte de este recital.

La segunda parte nos conducirá al complejo y profundo universo de Liszt y culminará con la exigente Sonata en si menor, una de las cumbres del repertorio pianístico.