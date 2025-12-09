Gana entradas de palco para disfrutar de ‘Carmen’ en el Teatro Real

Imagen del reparto de 'Carmen'.

Por ser suscriptor Premium de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de las producciones del Teatro Real desde uno de sus palcos. La pieza regresa al Real con una producción de Damiano Michieletto, que arroja una nueva luz sobre la lujuria, la violencia y la pasión de la popular ópera.

Participa para conseguir una de las 3 invitaciones dobles que hemos reservado para disfrutar de esta ópera el sábado 20 de diciembre a las 19:30.

Sobre la obra

En Sevilla, Carmen es una gitana de espíritu libre de la que se enamora perdidamente Don José, un cabo de la guardia. Arrastrado por su amor hacia ella y en contra de los deseos de su Madre y Micaela, abandona su respetable carrera por una vida de peligro con Carmen, y sus amigos contrabandistas. La producción cuenta con grandes como la de Aigul Akhmetshina y artistas de la talla de Michael Fabiano, Charles Castronovo o J’Nai Bridges.