‘Da Camera: Grupos de Cuerdas’, un ciclo para degustar

El 19 de diciembre disfruta del próximo concierto de la Escuela Superior de Música Reina Sofía

Concierto Da Camera de la Escuela Superior de Música Reina Sofía: Cuartetos de cuerdas Juan de la Fuente

El Auditorio Sony acoge cada mes a algunas de las formaciones de cámara jóvenes más prometedoras del panorama internacional. Por ser suscriptor de EL PAÍS, puedes asistir al próximo concierto del Ciclo Da Camera de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que tendrá lugar el 19 de diciembre a las 19.30 y estará protagonizado por tres cuartetos de cuerda y dos tríos con piano. ¡Participa y consigue una de las 10 invitaciones dobles que hemos reservado para ti!

Sobre el concierto

Galardonados con el Premio Especial de la Fundación Esterházy a la mejor interpretación de un cuarteto de cuerda de Haydn en 2023, el Cuarteto Erinys se fundó en la Academia Sibelius de Helsinki, donde trabajaron estrechamente con el violonchelista Marko Ylönen.

El cuarteto de cuerda Arete se fundó en septiembre de 2019 y debutaron en el Kumho Art Hall un año después. Sus interpretaciones han ganado gran reconocimiento, incluyendo su presentación en la emisora más grande de Corea, KBS.

El conjunto de cámara Hana, quien actúa por primera vez en el Auditorio Sony, refleja los países de origen de sus miembros: “HANA” significa “flor” en japonés y “unidad” en coreano. Juntos han obtenido reconocimiento en importantes concursos internacionales.

Este trío Davidoff, es uno de los tríos con piano jóvenes más prometedores de la escena europea de música de cámara. Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales.

Como quinta agrupación de este mes, el Ciclo Da Camera vuelve a ofrecer una actuación del Trío Paddington, el conjunto de origen italiano que nació en 2021.