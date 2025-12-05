Concierto de Navidad con Núria Rial y Café Zimmermann

El evento forma parte de la programación del ‘Universo Barroco’ del CNDM

Cartel promocional de Concierto de Navidad del Café Zimmermann con Núria Rial.

El Auditorio Nacional de Música recibirá el próximo jueves 18 de diciembre al conjunto musical francés Café Zimmermann, que junto a la reconocida soprano Núria Rial y bajo la batuta de Pablo Valetti, ofrecerá un concierto especial de Navidad. La formación interpretará obras de Johann Sebastian Bach y George Philipp Telemann, dos pilares de la música sacra luterana cuyas obras aún hoy conmueven por su belleza, profundidad y sentido espiritual.

Sobre el concierto.

En este concierto, Nuria Rial, reconocida por su timbre cristalino y su expresividad serena, aportará calidez y emoción a una selección de arias navideñas, mientras que Café Zimmermann desplegará toda su riqueza tímbrica. El programa incluye joyas como la delicada aria Süsser Trost, mein Jesus kömmt de Bach o la suite à la pastorelle de Telemann. Una velada perfecta para reencontrarse con la música como espacio de recogimiento, alegría y celebración.