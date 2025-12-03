Gana entradas para la gira de Celtas Cortos

A partir de febrero de 2026 la banda presentará su nueva gira por varias ciudades españolas

Cartel de la nueva gira de Celtas Cortos: '40 años contando cuentos'.

Este 2026 Celtas Cortos celebrarán sus cuatro décadas de trayectoria con su nueva gira 40 años contando cuentos, un repaso por toda su carrera que pasará por 10 ciudades españolas exclusivamente y donde se podrá disfrutar de la icónica formación vallisoletana.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, tendrás la oportunidad de asistir a uno de sus conciertos. Participa en el concurso y consigue entradas para los conciertos de Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, A Coruña y Bilbao. ¿Estás preparado? ¡Elige tu ciudad!

Gira ’40 años contando cuentos’

Celtas Cortos celebra su larga trayectoria con 40 años contando cuentos, una gira concebida por el grupo como agradecimiento a sus fans. El show contará con una cuidada escenografía y puesta en escena en la que se hará un repaso por sus temas más significativos, como La senda del tiempo, Retales de una vida, Cuéntame un cuento o 20 de abril.

Sobre el escenario, Jesús Cifuentes (voz solista y guitarra),Alberto García (violín y trombón) y Goyo Yeves (saxo y whistle) estarán acompañados de una gran banda y de la diversión y potente energía que siempre han caracterizado sus directos.