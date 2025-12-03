Descubre la exposición ‘Picasso Memoria y Deseo’

Consigue invitaciones para una visita guiada exclusiva para nuestros suscriptores en el Museo Picasso Málaga

MALAGA-Exposición Picasso Memoria y Deseo. Del 14 noviembre 2025 al 12 abril 2026. Museo Picasso Málaga. © MUSEO PICASSO MÁLAGA jesusdominguez.com

El Museo Picasso de Málaga presenta Picasso Memoria y Deseo, una muestra que explora la compleja relación entre las imágenes y las derivas del sujeto moderno a través de la obra de Picasso y sus contemporáneos.

Por ser suscriptor, puedes disfrutarla a través de una visita guiada exclusiva, que tendrá lugar el lunes 15 de diciembre. ¡Participa para conseguir una de las 10 invitaciones dobles que hemos reservado para esta experiencia!

Sobre la colección

Picasso Memoria y deseo, parte de una obra realizada por el artista en 1925: Estudio con cabeza de yeso. En sinergia con la atmósfera surrealista, esta obra muestra que una época no es un universo mental fijo sino una articulación compleja de tiempos, referencias culturales y experiencias vitales.

La exposición reúne obras de figuras clave del arte del siglo XX como Giorgio de Chirico, Fernand Léger, Jean Cocteau, Man Ray o René Magritte, además de recoger la interpretación que Salvador Dalí y Federico García Lorca hicieron de la citada obra de Picasso.

Un fascinante y revelador diálogo entre la memoria y el deseo, el tiempo histórico y la modernidad, y sobre el modo en que la subjetividad transforma los símbolos de la cultura.