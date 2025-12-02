Vive una experiencia inolvidable en Starlite Madrid

Melendi:

El artista asturiano dará un concierto especial de Navidad el próximo viernes 12 de diciembre en Madrid con el que pondrá fin a un tour internacional lleno de música, antes de comenzar su nueva gira por México en 2026.





Ricky Martín:

El cantante puertorriqueño recién llegado de un grupo de conciertos en Australia, aterrizará en Starlite Madrid el próximo sábado 13 de diciembre con un concierto repleto de canciones nuevas y atemporales con las que no pararás de bailar.





India Martínez:

El próximo martes 16 de diciembre , la cantante emocionará al público con sus música que combina varios estilo desde el pop al flamenco.





Miguel Poveda:

El cantante natural de Badalona presentará su nuevo disco y gira de Navidad, El árbol de la alegría, el próximo viernes 19 de diciembre.





Emmanuel & Mijares:

Los dos grandes del pop en español, estarán en Madrid el próximo sábado 20 de diciembre con un concierto único donde sus voces volverán a encender corazones, emoción y memorias.





Gilberto Santa Rosa:

El artista nacido en Santurce (Puerto Rico) llega a España para presentar su gira Navidades con Gilberto Santa Rosa. La cita con el público madrileño tendrá lugar el próximo domingo 21 de diciembre.





Manuel Carrasco:

El que fuera finalista de Operación Triunfo finaliza su tour Salvaje por España el próximo lunes 22 de diciembre en Starlite Madrid.



