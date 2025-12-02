Vive una experiencia inolvidable en Starlite Madrid
Disfruta de algunos conciertos de este aclamado festival
Un año más, Starlite Madrid convierte la capital en un lugar lleno de luz y sonido. El mejor festival boutique del mundo te invita a unirte a un viaje musical inolvidable. Por ser suscriptor premium de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de algunos de sus conciertos de una forma única. ¿A qué esperas para vivir esta exclusiva experiencia?
Estos son los conciertos a los que puedes asistir:
El artista asturiano dará un concierto especial de Navidad el próximo viernes 12 de diciembre en Madrid con el que pondrá fin a un tour internacional lleno de música, antes de comenzar su nueva gira por México en 2026.
El cantante puertorriqueño recién llegado de un grupo de conciertos en Australia, aterrizará en Starlite Madrid el próximo sábado 13 de diciembre con un concierto repleto de canciones nuevas y atemporales con las que no pararás de bailar.
El próximo martes 16 de diciembre , la cantante emocionará al público con sus música que combina varios estilo desde el pop al flamenco.
El cantante natural de Badalona presentará su nuevo disco y gira de Navidad, El árbol de la alegría, el próximo viernes 19 de diciembre.
Los dos grandes del pop en español, estarán en Madrid el próximo sábado 20 de diciembre con un concierto único donde sus voces volverán a encender corazones, emoción y memorias.
El artista nacido en Santurce (Puerto Rico) llega a España para presentar su gira Navidades con Gilberto Santa Rosa. La cita con el público madrileño tendrá lugar el próximo domingo 21 de diciembre.
El que fuera finalista de Operación Triunfo finaliza su tour Salvaje por España el próximo lunes 22 de diciembre en Starlite Madrid.
Sobre Starlite Madrid
La música no es la única estrella del espectáculo. Starlite Madrid te sumerge en una auténtica experiencia gastronómica. Una variada oferta que va desde los sabores tradicionales navideños hasta las creaciones más modernas. Y, por supuesto, después de los conciertos y la cena, la diversión continúa en una inigualable after party. Los mejores DJs te harán bailar toda la noche en un ambiente lleno de energía y emoción.