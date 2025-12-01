Un año con los Berliner Philharmoniker

Consigue tu pase anual a Digital Concert Hall y disfruta de los conciertos de esta formación

El premio incluye el pase anual a Digital Concert Hall y un CD Edición Navidad.

Estas fiestas tenemos un regalo muy especial para ti. Por ser suscriptor de EL PAÍS, participa y consigue un pase anual a Digital Concert Hall para disfrutar durante doce meses de los conciertos de los Berliner Philharmoniker.

Además, el premio incluye el CD Christmas Together: una edición navideña limitada con la que podrás disfrutar de una selección de temas navideños interpretados por esta formación. ¡No lo dejes escapar!

Gracias a tu acceso de 12 meses a Digital Concert Hall, podrás ver, en vivo o a la carta, todos los conciertos de los Berliner Philharmoniker, algunos de los cuales cuentan con invitados mundialmente famosos. Esta suscripción incluye 850 conciertos, películas, entrevistas, listas de reproducción y mucho más. En tu televisor, ordenador, tableta o teléfono móvil: disfruta de la música siempre con la mejor calidad de sonido e imagen.

En el Cd navideño de edición limitada Christmas Together los Berliner Philharmoniker presentan un amplio espectro de música llena de expresividad para las fiestas. Desde Noche de paz, pasando por El invierno de Vivaldi, hasta Swing on de Dvořák.