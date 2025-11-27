CANCELADO - Gustavo Dudamel y la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela

El famoso director y su orquesta actuarán en Madrid de la mano de Ibermúsica

Gustavo Dudamel dirige a la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela. @Noheli Oliveros

Desde Ibermúsica nos comunican que, debido a las restricciones de movilidad aérea internacional vinculadas con Venezuela, el concierto previsto para el próximo lunes 8 de diciembre ha sido cancelado con una nueva fecha a determinar. Lamentamos las molestias.

El próximo lunes 8 de diciembre el Auditorio Nacional de Música recibe a uno de los directores de orquestas más prestigiosos de la actualidad: Gustavo Dudamel. Bajo la batuta del que fuera director del Concierto de Fin de Año de 2017, la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela interpretará una de las obras más reconocidas del compositor Shostakóvich: Sinfonía núm.7 en Do Mayor, op.60 “Leningrado”.

Las entradas para este concierto de Ibermúsica ya están agotadas, pero por ser suscriptor de EL PAÍS, puedes conseguir una de las últimas 4 invitaciones dobles. ¡Participa para hacerte con la tuya!

Sobre el concierto

Compuesta en 1941 durante los primeros meses de la entrada del ejército nazi a la actual San Petersburgo, la Sinfonía núm. 7 en Do Mayor de Shostakóvich pronto se convirtió en todo un símbolo de la resistencia y la esperanza del pueblo frente a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial.