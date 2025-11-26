Disfruta de ‘Vanya’ en Cine Yelmo con +Que Cine

La revolucionaria versión de ‘Mi tío Vanya’ de Chéjov con Andrew Scott

Cartel promocional 'Vanya'.

Después del éxito cosechado en la temporada pasada, Cine Yelmo vuelve a proyectar Vanya desde el National Theatre de Londres los días 11 y 16 de diciembre. La revolucionaria versión de Simon Stephens de El tío Vanya de Anton Chéjov está protagonizada por el premiado Andrew Scott.

Sobre la función...

Los sueños, el arrepentimiento y la exploración de las emociones y la condición humana serán los temas principales de esta adaptación dirigida por el cineasta y dramaturgo Sam Yates (Agatha y la maldición de Ishtar) y diseñada por Rosanna Vize.