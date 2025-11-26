Asiste al preestreno de ‘Frontera’

Cartel promocional de 'Frontera'.

El próximo 12 de diciembre se estrena en cines Frontera, un thriller histórico que narra la historia de un grupo de personas que, a pesar de las amenazas, se saltan las normas para ayudar a los judíos que huían de la represión nazi.

Sinopsis

En 1943, Franco bloqueó el paso de refugiados que huían de la represión nazi por Los Pirineos. En la aduana de un pueblo fronterizo, Manel Grau, un funcionario con pasado republicano, decide contravenir las órdenes ayudado por Juliana, una vecina del pueblo, y Jerôme, un pasador francés. Entre todos inician una cruzada para ayudar a huir de la guerra a tanta gente como sea posible. Es entonces cuando Manel se ve atrapado en una peligrosa odisea que despertará en él y en su mujer Mercè viejos fantasmas de la todavía reciente guerra civil española.