Disfruta de ‘El Cascanueces’ desde la gran pantalla

Cartel promocional 'El Cascanueces'

La prestigiosa compañía The Royal Ballet vuelve a la gran pantalla de Cine Yelmo el próximo 10 de diciembre con la proyección de El Cascanueces. Esta obra, convertida ya en un clásico durante las fiestas navideñas, fue el último ballet compuesto por el maestro ruso Piotr Ilich Tchaikovsky.

Sobre el espectáculo

El Cascanueces combina la magia característica de los cuentos de hadas con una espectacular danza. Esta producción del coreógrafo Peter Wright para The Royal Ballet, con la producción musical de Andrew Litton, cuenta con hermosos diseños de época de Julia Trevelyan Oman, y se mantiene fiel al espíritu de un imperecedero ballet clásico que año a año nos conquista con su belleza.

Disfruta en familia de la aventura mágica que Clara vive durante la fiesta de Nochebuena cuando todos los invitados están ya en la cama. Las brillantes composiciones de Tchaikovsky acompañan a la protagonista y a su encantado Cascanueces en su lucha contra el Rey de los Ratones a través de una visita al Reino de los Dulces, donde estará el Hada del Azúcar.