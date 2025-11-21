‘Del fandom al troleo. Una sátira del bla bla bla’ en el Teatro de La Abadía

Una autoficción sobre el ego y el mundo de la creación

Berta Prieto vuelve a La Abadía con Del fandom al troleo. Una sátira del bla bla bla, una autoficción sobre el ego y el mundo de la creación, protagonizada por cinco actrices, que combina humor, música y diferentes lenguajes escénicos. Una sátira sobre el overthinking de la Generación Z que invita a la reflexión sobre la posibilidad de haber agotado los conceptos, las palabras, así como de los peligros y consecuencias de la victimización.

Sobre la obra

Ximena White es una guionista y directora feminista que busca llevar narrativas comprometidas a grandes plataformas. Ambiciosa pero con valores, acaba de estrenar en Netflix un biopic sobre la ciberactivista Paula Miró. Aunque sabe que es una película comercial, defiende que a veces hay que adaptarse para amplificar el mensaje.

Paula Miró, por su parte, inició en 2024 su particular transición para llegar a ser tonta para dejar de sufrir. Ella creía que todo lo que le angustiaba tenía que ver con sobrepensarlo todo y decidió exponerlo y explicarlo. Un camino que la convirtió inesperadamente en un icono, pero como ocurre siempre con los grandes iconos, esto fue un daño colateral.