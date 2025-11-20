Disfruta de la nueva temporada de conciertos de la ORCAM

Cartel promocional 'Una noche mágica'

La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid continúa su temporada musical 25/26 en el Auditorio Nacional de Madrid con un homenaje a dos de los compositores más extraordinarios de la primera mitad del siglo XIX, Schubert y Mendelssohn. Por ser suscriptor de EL PAÍS, te invitamos al próximo concierto que tendrá lugar el martes 2 de diciembre a las 19.30 en el Auditorio Nacional de Música. Un concierto, dirigido por Laurence Equilbey, en el que podrás disfrutar del Ciclo Sinfónico II Una noche mágica y que contará con la participación de Daniel Schmutzhard como barítono, Sebastian Kohlhepp como tenor y Hillary Summers como alto.

Ciclo Sinfónico II - Una noche mágica

Once años después de la muerte de Schubert, la fortuna quiso que cayera en manos de Robert Schumann la partitura de su Novena Sinfonía, “La Grande”. Se la envió a Mendelssohn, quien dirigió su estreno en 1839. Su destino parecía escrito en las estrellas. Como las que alumbran el cielo en la Noche de Walpurgis, la celebración alemana de la brujería y la hechicería que dio nombre a la cantata de Mendelssohn. El poema de Goethe en que se inspiró no trata tanto sobre brujas como de los intentos de los antiguos druidas de Harz por practicar sus rituales paganos frente a las fuerzas cristianas.