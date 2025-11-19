‘La Vida Fuera’ llega a la gran pantalla

Disfruta en cines de la nueva película protagonizada por la actriz italiana Valeria Golino

Cartel promocional 'La Vida Fuera'

Amantes del cine italiano, ¡tenemos novedades para vosotros! El próximo viernes 12 de diciembre llega a los cines españoles La Vida Fuera, un filme italiano dirigido por Mario Martone y protagonizado por Valeria Golino, tras haber formado parte de la Sección Oficial de Cannes. La cinta retrata el tiempo que la escritora Goliarda Sapienza pasó en prisión y cómo esa experiencia transformó su vida y su obra.

Sinopsis

Roma, verano de 1980. Tras un acto impulsivo, la escritora Goliarda Sapienza acaba en prisión. El encuentro con un grupo de jóvenes reclusas le cambiará la vida. Cuando recupera su libertad, Goliarda mantiene con ellas un vínculo profundo que nadie más puede comprender, un lazo que le llevará a redescubrir la alegría de vivir y el impulso de volver a escribir.