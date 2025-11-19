Disfruta de la nueva programación de ‘BCN Clàssics’

Le Concert d’Astrée y Emmanuelle Haïm serán los encargados de continuar con esta temporada en el Palau de la Música Catalana

Cartel promocional 'Stabat Mater de Pergolesi'

Le Concert d'Astrée. La agrupación dirigida por Emmanuelle Haïm, interpretará cinco obras de los compositores Durante, Scarlatti, Leo, Locatelli y Pergolesi.

Sobre el concierto

Le Concert d’Astrée interpretará cinco piezas de distintos autores, Sinfonía fúnebre de Locatelli, Salve Regina de Leonardo Leo, Salve Regina de Domenico Scarlatti para contratenor y cuerda en Sol Mayor, Concierto a 4 para cuerda núm. 5 de Francesco Durante y Stabat Mater de Pergolesi, la obra central del concierto. Esta última contará con la interpretación de dos grandes voces: la soprano Emöke Barath y el contratenor Carlo Vistoli.

Stabat Mater es la última obra compuesta por Pergolesi, basada en un poema del siglo XIII que ha ido variando a lo largo de los tiempos, es uno de los textos religiosos más utilizados por los compositores. La adaptación de Pergolesi es la obra musical más difundida del siglo XVIII, así como una de las más antiguas que se mantiene viva, junto con El Mesías de Händel.