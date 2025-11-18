Asiste a un desayuno con Hugo Mujica

Charla con el poeta, ensayista y filósofo en este evento exclusivo para suscriptores, en el marco del Festival eñe

Desayuno con el poeta, ensayista y filósofo Hugo Mujica en el Festival Eñe.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de asistir a un desayuno con el poeta, ensayista filósofo Hugo Mujica, en el marco del Festival Eñe. Participa para conseguir una de las 6 invitaciones dobles que hemos reservado para este encuentro, que tendrá lugar el sábado 22 de noviembre a las 11.00 en la Pecera del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Sobre el Festival Eñe

Del 11 al 30 de noviembre Madrid y Málaga celebran el Festival Eñe, festival internacional de literatura y creación que conmemora el deseo, la belleza y la emoción como formas de resistencia. Una gran fiesta de placer sin culpa que reúne literatura, arte, música y cine en un amplio programa de actividades que reúne cada año más de 150 escritorios y artistas: Theodor Kalifatides, Ferran Adrià, María Dueñas, Alauda Ruiz de Azúa y ¡muchos más!